"Меня тогда перед фактом поставили: или я иду в аренду в Мариуполь, или буду тренироваться с дублем. Не знаю, почему так произошло. На тот момент у меня было предложение от кипрской команды, уж точно не помню от какой именно, также по аренде, я хотел уехать, но меня не отпустили.

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Более того, через некоторое время я узнал, что Шахтер получал по мне предложение полноценного трансфера от Витесса. Это было сразу после моего первого мероприятия в Мариуполь. Однако мне об этом даже не сообщили. Я узнал это предложение где-то через год от одного из агентов. Насколько мне известно, Шахтер тогда даже не рассматривал какие-либо предложения от других клубов по мне", – сказал Гринь в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Сергей – воспитанник донецкого Шахтера. Футболист выступал в составе Вереса, донецкого Олимпика, киевского Арсенала и других украинских клубов. Также форвард сыграл 13 матчей за юношескую и молодежную сборную Украины. В настоящее время представляет Эпицентр, выступающий в Первой лиге.

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