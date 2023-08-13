"Мене тоді перед фактом поставили: або я йду в оренду до Маріуполя, або буду тренуватися із дублем. Не знаю, чому так сталося. На той момент в мене була пропозиція від кіпрської команди, вже точно не пам'ятаю від якої саме, також оренда. Я хотів поїхати, але мене не відпустили.

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Мало того, через деякий час я дізнався, що Шахтар отримував щодо мене пропозицію повноцінного трансфера від Вітесса. Це було одразу після мого першого заходу до Маріуполя. Проте мені про це навіть не повідомили. Я дізнався про це десь через рік від одного з агентів. Наскільки мені відомо, Шахтар тоді навіть не розглядав якісь пропозиції від інших клубів щодо мене", – сказав Гринь в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Сергій – вихованець донецького Шахтаря. Футболіст виступав у складі Вереса, донецького Олімпіка, київського Арсенала та інших українських клубів. Також форвард зіграв 13 матчів за юнацьку та молодіжну збірні України. Нині представляє Епіцентр, що виступає у Першій лізі.

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