Полузащитник дортмундской Боруссии и сборной США Джованни Рейна объяснил причину своего поведения в лагере национальной сборной во время ЧМ-2022.

Звезду Боруссии Д хотели выгнать из сборной прямо во время ЧМ-2022

Рейна начал капризничать и рисковал досрочно уехать домой.

В своём Instagram Рейна извинился объяснил причины своего поведения.

"Перед ЧМ-2022 тренер Бехалтер сказал мне, что моя роль на турнире будет очень ограниченной. Меня это очень сильно потрясло. Я полностью признаю, что позволил эмоциям взять верх, повлиять на мои тренировки и поведение в течение нескольких дней после того, как я узнал о своей ограниченной роли. Я извинился за это перед товарищами по команде и тренером, и мне сказали, что я прощен", – объяснил Рейна.

"Боже! Звідки взявся цей хлопець?": ноунейми, які повернуться з ЧС-2022 зірками