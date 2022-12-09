К'ю Сун Чо (Південна Корея)

"Серцеїд" Південної Кореї розпочав Чемпіонат світу з 20 тисяч підписників в Instagram. Зараз їх – понад 2,7 мільйона. Після ефектного дубля у ворота Гани 24-річний нападник Чонбук Моторс опинився на шпальтах культових видань. Він став першим корейцем, що оформив більше одного голу в матчі Мундіалю. Ба більше, жодному азійському футболісту раніше не вдавалося двічі забити головою на ЧС. Найпопулярніші запити у Google за його ім'ям – "Побачення з Чо", "Вийти заміж за Чо" та "Які дівчата подобаються Чо". Transfermarkt оцінює сенсаційного форварда у 1,4 мільйона.

Гаррі Суттар (Австралія)

Центральний захисник "соккеруз" немов той міфічний Фенікс відродився з попелу. Він прибув до Катару фактично без ігрової практики, провівши лише 1 матч за Сток Сіті через перелом ноги. Однак "великий бар'єрний риф" потрапляв майже до всіх символічних збірних на груповому етапі, зокрема за версією Marca. Попри височенний зріст (1.98) Суттар вражає спритністю і рухливістю. Англійські ЗМІ прогнозують, що взимку він перебереться в АПЛ за щонайменше 20 мільйонів євро (4,5 за Transfermarkt). Евертон і Вулверхемптон – на поул-позишн.

Хассан Мохаммед аль-Тамбакті (Саудівська Аравія)

23-річний центрбек відіграв важливу роль у перемозі над Аргентиною (1:2). Захисник Аль-Шабаба взагалі не дозволив розвернутися Лаутаро Мартінесу. "У нього неймовірні характеристики: він дуже швидкий і спокійний у роботі з м’ячем. Прекрасно виконує передачі на 30-40 метрів", – зазначає колишній наставник саудівського клубу Карлос Інарехос. Підписання аль-Тамбакті обійдеться потенційним покупцям у щонайменше 1 млн євро.

Аїсса Лаїдуні (Туніс)

Півзахисник Ференцвароша вражає своє самовідданістю та інтенсивністю роботи. Лаїдуні святкував кожен відбір, вдалий підкат чи перехоплений м’яч, ніби це був гол. Проте, він не обмежувався лише руйнуванням, виконавши найбільше подач у штрафний майданчик серед усіх гравців збірної Тунісу (13). ФІФА винагородила його титулом MVP проти Данії (0:0). До плей-офф його не пустив несподіваний гол австралійців у ворота тих же скандинавів. Вже взимку Лаїдуні може змінити клуб за 4 млн євро і більше.

Ваня Мілінковіч-Савіч (Сербія)

Кіпер Торіно виділявся на фоні провальних сербів. Це другий найвищий воротар ЧС-2022 (2,02) після нідерландця Андріса Нопперта (2,03). Хоча Сербія припинила боротьбу ще на груповому етапі, брат зірки Лаціо залишається у топі за кількістю виконаних сейвів (16). Його випереджає лише неймовірний Войцех Щесни – 21. Трансферна вартість Мілінковіча-Савіча становить 2,5 млн євро.

Жан-Шарль Кастеллетто (Камерун)

27-річний центрбек Нанта разом із Ніколя Паллуа зробив найбільший внесок у здобуття "канарками" Кубка Франції. На чемпіонаті світу він підтвердив свій високий рівень. У програному матчі зі Швейцарією (0:1) кілька разів рятував камерунців від ще більшого фіаско, а також забивав і асистував проти Сербії (3:3). Зустріч з Бразилією пропустив через травму. Можливо, вже взимку Кастелетто опиниться в АПЛ. Ціна питання – 4 млн євро.

Луїс Чавес (Мексика)

Хавбек Пачуки – чи не єдиний гравець збірної Мексики, що заслужив хорошу пресу на батьківщині за підсумками провального Мундіалю. 26-річний Чавес вирізнявся величезним об'ємом роботи та вмінням підтримувати атаку з глибини. Та найбільший його козир – виконання стандартів. Розкішний гол зі штрафного у ворота Саудівської Аравії (2:1) – один із найкращих на ЧС-2022. У Катарі Лучо вийшов на пік трансферної вартості – 6,5 млн євро.

Аззедін Унаї (Марокко)

Півзахисник Анже повинен дякувати Луїсу Енріке за мотивами сенсаційної перемоги над Іспанією. Екс-наставник "Червоної Фурії" висловив своє захоплення 22-річним футболістом: "Боже! Звідки взявся цей хлопець? Він дуже добре грає і не припиняє бігати". Аззедін Унаї був лідером за кілометражем (14,7), відборами (9), виграними єдиноборствами (7). Організував гольовий момент для Валіда Чеддіра, але той промахнувся. Очевидно, що після такої похвали Унахі отримає безліч дзвінків від серйозніших клубів. На чемпіонаті світу Унаї зірвав подвійний куш.

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