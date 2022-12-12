Півзахисник дортмундської Борусії та збірної США Джованні Рейна пояснив причину своєї поведінки у таборі національної збірної під час ЧС-2022.

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Рейна почав вередувати і ризикував достроково виїхати додому.

У своєму Instagram Рейна перепросив та пояснив причини своєї поведінки.

"Перед ЧС-2022 тренер Бехалтер сказав мені, що моя роль на турнірі буде дуже обмеженою. Мене це дуже сильно вразило. Я повністю визнаю, що дозволив емоціям взяти гору, вплинути на мої тренування та поведінку протягом кількох днів після того, як я дізнався про свою обмежену роль. Я перепросив за це перед товаришами по команді та тренером, і мені сказали, що мене вибачили", – пояснив Рейна.

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