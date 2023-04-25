Патрик Климала оправдался за свой жест после победного гола в матче чемпионата Израиля.

Форвард Хапоэля (Беэр-Шева) Патрик Климала забил победный мяч в ворота иерусалимского Хапоэля (2:1) и решил отпраздновать взятие ворот нацистским приветствием. Как информирует Gazzetta dello Sport, этот жест вызвал огромное негодование со стороны израильского общества.

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После матча польский нападающий попытался оправдаться. В своём Instagram он написал длинное сообщение, в котором заявил, что уважает историю Израиля, а также рассказал о своих посещениях Освенцима. "Меня неправильно поняли, я просто хотел поздороваться с нашими фанатами. Мне жаль, если кто-то воспринял мой жест как нацистское приветствие", – отметил 24-летний игрок.

После 32 туров Хапоэль (Беэр-Шева) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Израиля, отставая от Маккаби (Хайфа) на 7 очков.