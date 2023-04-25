Патрік Клімала виправдався за свій жест після переможного голу в матчі чемпіонату Ізраїлю.

Форвард Хапоеля (Беєр-Шева) Патрік Клімала забив переможний м'яч у ворота єрусалимського Хапоеля (2:1) і вирішив відсвяткувати взяття воріт нацистським вітанням. Як інформує Gazzetta dello Sport, цей жест викликав величезне обурення з боку ізраїльського суспільства.

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Після матчу польський нападник спробував виправдатися. У своєму Instagram він написав довге повідомлення, в якому заявив, що поважає історію Ізраїлю, а також розповів про свої відвідини Освенцима. "Мене неправильно зрозуміли, я просто хотів привітатися з нашими фанатами. Мені шкода, якщо хтось сприйняв мій жест як нацистське вітання", – зазначив 24-річний гравець.

Після 32 турів Хапоель (Беєр-Шева) посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Ізраїлю, відстаючи від Маккабі (Хайфа) на 7 очок.