Федерация футбола Люксембурга подала официальную жалобу в УЕФА относительно правомерности натурализации Мораеса Украиной

Федерация футбола Люксембурга (FLF) обратилась в УЕФА с просьбой рассмотреть ситуацию относительно получения украинского гражданства Жуниором Мораесом.

"Вчера после игры с Украиной FLF была проинформирована из различных источников о том, что существуют серьезные сомнения в возможности участия в матче игрока Жуниора Мораеса, который оказался в стартовом составе сборной Украины в игре с Люксембургом.

ФИФА пока не получала жалоб относительно гражданства Мораеса

Изучив эту информацию и соответствующие правила ФИФА, FLF решила сегодня выступить с официальным обращением в УЕФА с просьбой пересмотреть результат матча Люксембург – Украина 25 марта 2019", – говорится в заявлении FLF.

Между тем, Федерация футбола Португалии также попросила УЕФА расследовать возможные нарушения из-за участия Жуниора Мораеса в матче Португалия – Украина, который состоялся 22 марта.

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