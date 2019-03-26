"Вот нех*р мне сегодня делать", – Вацко отреагировал на жалобу Люксембурга из-за натурализации Мораеса Украиной

Известный комментатор Виктор Вацко саркастически прокомментировал решение Федерации футбола Люксембурга подать жалобу в УЕФА относительно правомерности натурализации нападающего сборной Украины Жуниора Мораеса.

"В истории с Мораесом не покидает головы мысль: в Люксембурге сами решили посчитать дни, проведенные Жуниором в Украине, или кто подсказал?

ФИФА пока не получала жалоб относительно гражданства Мораеса

Уже вижу картину: сидит такой президент Федерации футбола Люксембурга с календарем и калькулятором и думает: "Вот нех*р мне сегодня делать, то почему бы не посчитать, сколько же дней провел в Украине Мораес", – написал Вацко в своем Твиттере.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Португалии считает, что натурализация форварда Жуниора Мораеса в сборную Украины состоялась с нарушением и направит соответствующее обращение в ФИФА. А президент Федерации футбола Люксембурга сообщил, что его организация подготовила официальную жалобу в УЕФА.

Федерация футбола Люксембурга подала официальную жалобу в УЕФА относительно правомерности натурализации Мораеса Украиной