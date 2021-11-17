Защитника Манчестер Сити Бенжамена Мэнди судят по подозрению в изнасиловании. Отдельные зарубежные медиа очень опрометчиво подходят к освещению этого дела, публикуя материалы с кадрами Эдуара или Ферлана Менди.

Менди выдвинули новые обвинения в изнасиловании

Кипер Челси возмущенно опубликовал фотоподтверждения в своем Instagram. "Грустно видеть, что в 2021 году во Франции и Англии некоторые темнокожие не имеют ни имени, ни лица. Эти ошибки в подборе фотографий кажутся анекдотическими. С другой стороны, у них большое значение. Но не так сложно различить двух человек. К тому же, клубная форма очень поможет!" – написал Эдуар Менди.

Защитник Реала поддержал своего коллегу. "Спасибо, Эдуар! Мы в 2021 году! Остановитесь. На это уйдет время, но вы все-таки будете нас уважать! Нравится вам это или нет!" – бурно ответил Ферлан Менди.

Напомним, Бенжамена Менди подозревают сразу в шести случаях изнасилования с октября 2020 года. В августе этого года его взяли под стражу, он там будет оставаться минимум до 24 января.

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