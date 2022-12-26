28-летний нападающий находится под прицелом нескольких европейских команд. Рома, Ньюкасл и Манчестер Юнайтед среди заинтересованных, но "блаугранас" предложений не получают, утверждает Marca .

Левандовски назвал условие, при котором покинет Барселону

Барса подозревает, что Мемфис намеренно блокирует свой отъезд из Камп Ноу зимой, чтобы летом пойти свободным агентом и получить хорошую зарплату и подписной бонус. Заинтересованные клубы просят позвонить футболисту за несколько месяцев, ведь он категорически не хочет покидать Испанию сейчас.

Хави Эрнандес предварительно рассчитывает на Депая. В активе участника ЧМ-2022 всего 131 минута и 1 гол на клубном уровне в текущем сезоне. Значительную часть форвард пропустил из-за травмы.