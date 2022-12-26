28-річний нападник перебуває під прицілом кількох європейських команд. Рома, Ньюкасл і Манчестер Юнайтед серед зацікавлених, але "блаугранас" пропозицій не отримують, стверджує Marca.

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Барса підозрює, що Мемфіс навмисне блокує свій від'їзд з Камп Ноу взимку, щоб влітку піти вільним агентом та отримати хорошу зарплатню й підписний бонус. Зацікавлені клуби просять зателефонувати футболісту за кілька місяців, адже він категорично не хоче покидати Іспанію зараз.

Хаві Ернандес попередньо розраховує на Депая. Наразі в активі учасника ЧС-2022 всього 131 хвилина й 1 гол на клубному рівні у поточному сезоні. Значну частину форвард пропустив через травму.

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