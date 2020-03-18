Меликян признался, как игроки Львова отбывают карантин

Главный тренер Львова Егише Меликян рассказал о ситуации в клубе после объявления об остановке чемпионата.

"После матчей УПЛ все футболисты нашей команды с украинским паспортом разъехались по домам, получив индивидуальные задания.

УПЛ определилась с датой возобновления турнира, – СМИ

Во Львове остались только бразильские легионеры, которые тоже знают, что им нужно делать. Очень надеемся, что вскоре все наладится", – цитирует Меликяна Команда 1.

Напомним, 17 марта УПЛ остановила турнир на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.

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