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Меликян признался, как игроки Львова отбывают карантин

18:54 46 Читати українською
Меликян признался, как игроки Львова отбывают карантин
Егише Меликян / Фото ФК Львов

Главный тренер Львова Егише Меликян рассказал о ситуации в клубе после объявления об остановке чемпионата.

"После матчей УПЛ все футболисты нашей команды с украинским паспортом разъехались по домам, получив индивидуальные задания.

УПЛ определилась с датой возобновления турнира, – СМИ

Во Львове остались только бразильские легионеры, которые тоже знают, что им нужно делать. Очень надеемся, что вскоре все наладится", – цитирует Меликяна Команда 1.

Напомним, 17 марта УПЛ остановила турнир на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.

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Теги
коронавирус УПЛ Львов Львов Егише Меликян Егише Меликян
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