УПЛ определилась с датой возобновления турнира, – СМИ

Руководство чемпионата Украины положительно настроено относительно ситуации с коронавирусом.

УПЛ надеется продолжить розыгрыш сезона 2019/20 уже 15 мая, сообщает Sport Arena.

УАФ объявила официальное решение о дальнейшей судьбе УПЛ и Кубка Украины

Таким образом чемпионат Украины сможет соблюсти рекомендации УЕФА, который призвал УПЛ завершить турнир до 30 июня 2020-го. Напомним, 17 марта, было принято решение остановить украинскую Премьер-лигу на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса на территории страны.

После 23-х туров УПЛ Шахтер лидирует, опережая Зарю на 13 очков. Динамо уступает луганчанам лишь по дополнительным показателям.

"Збірна України за рік не постаріє": Мирон Маркевич – про перенесення Євро-2020 і як оберігається від коронавірусу