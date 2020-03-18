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УПЛ определилась с датой возобновления турнира, – СМИ

17:27 230 Читати українською
УПЛ определилась с датой возобновления турнира, – СМИ
Динамо – Шахтер / Фото ФК Шахтер

Руководство чемпионата Украины положительно настроено относительно ситуации с коронавирусом.

УПЛ надеется продолжить розыгрыш сезона 2019/20 уже 15 мая, сообщает Sport Arena.

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Таким образом чемпионат Украины сможет соблюсти рекомендации УЕФА, который призвал УПЛ завершить турнир до 30 июня 2020-го. Напомним, 17 марта, было принято решение остановить украинскую Премьер-лигу на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса на территории страны.

После 23-х туров УПЛ Шахтер лидирует, опережая Зарю на 13 очков. Динамо уступает луганчанам лишь по дополнительным показателям.

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