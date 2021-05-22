"В любом коллективе бывают разногласия. Это абсолютно нормально. СМИ подали эту информацию так, будто это голливудский фильм. Никакой драки не было в действительности. Футбол устроен так, что иногда бывает диссонанс между тренером и игроком. Возможно, иногда нужно повысить интонацию, но мы не переходили на личности. Мы – профессионалы своего дела.

Экс-тренер Львова избил российского футболиста в аэропорту

Различные источники начали писать, что я находился в аэропорту, но это не так. Я был на базе клуба, где ему и сказал, что он меня не устраивает как футболист. У меня было больше ожиданий от его игры на поле. На бровке эмоции всегда зашкаливают, но это футбол. Мать футболиста я тоже не обижал. Единственное, что я ему сказал – если он не смог себя показать в этом клубе, то это не значит, что он плохой футболист. Возможно, у него получится лучше играть в другом коллективе.

Я обязательно пожму ему руку, если увижу его. Он выкладывался на поле, не изменял команде. Меня не устраивали его действия на поле, в этом нет ничего плохого, но из всего этого сделали какое-то кино", – Sport24.

Заметим, Пюник расположился на 8 строчке турнирной таблицы чемпионата Армении. Егише Меликян ранее успел поработать наставником в Украине – специалист возглавлял Львов и Сталь.

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