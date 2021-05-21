Бывший тренер Львова Егише Меликян попал в не слишком приятную ситуацию в Армении.

20 мая в международном аэропорту Звартноц Егише Меликян побил экс-подопечного Антона Кобялка, утверждает Чемпионат. Отношения футболиста и тренера испортились во время одного из матчей, после чего с российским игроком досрочно разорвали контракт.

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Издание приводит прямую речь своего источника: "Перед отъездом в Россию Кобялко пришел на базу клуба попрощаться с командой, которая отправлялась в Гюмри на игру с Шираком. Антон подошел попрощаться с тренером Меликяном и попросил того извиниться за то, что тот во время матча Пюник – Арарат-Армения отослал его по матери. Получив отказ, Кобялко дал пощечину тренеру при всей команде и исчез из территории базы в аэропорт.

Там его догнали Егише Меликян и заместитель генерального директора Пюника Ким Аракелян и избили при людях, повалив на землю и нанеся многочисленные удары по голове. В полиции Кобялко отказался давать показания и улетел в Россию".

Заметим, Пюник расположился на 8 строчке турнирной таблицы чемпионата Армении. Егише Меликян ранее успел поработать наставником в Украине – специалист возглавлял Львов и Сталь.

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