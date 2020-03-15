Меликян откровенно высказался относительно Карпат

Главный тренер Львова Егише Меликян прокомментировал ничью в 23-м туре украинской Премьер-лиги против Карпат (1:1).

"Получается, что Карпаты неудобный для нас соперник. Нам не хватило опыта и хладнокровия в атаке, чтобы реализовать моменты, которые у нас были. Мы все грустные. Мы потеряли 2 очка", – сказал Меликян в комментарии каналу Футбол 1.

Львов – Карпаты – 1:1 – видео голов и обзор драматичного матча с незабитыми пенальти

Напомним, в матче 23-го тура Карпаты во львовском дерби не удержали победу над Львовом и расписали боевую ничью 1:1. Интересно, что обе команды не смогли реализовать пенальти: у Карпат не забил Егор Назарина, а Львов подвел Никита Тататрков – у обеих команд выше всяких похвал сыграли голкиперы.

Карпаты расписали ничью со Львовом в дерби с удалением и двумя нереализованными пенальти за две минуты