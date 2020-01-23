Меликян анонсировал зимние трансферы Львова

Главный тренер Львова Егише Меликян прокомментировал контрольный матч с Минаем и сделал заявление относительно будущих трансферов.

"Для нас было важно в матче против Миная увидеть, кто на каком уровне находится. Ребята вернулись из отпуска. К нам присоединились новые игроки, на данный момент они находятся у нас на просмотре. Поэтому этот матч был очень в этом плане информативным. Благодаря этой игре я получил немало информации для анализа.

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Я увидел во втором тайме, что есть футболисты, которые не будут выступать в нашем клубе. Игра показывает, кто готов играть, а кто нет. Второй тайм это показал. Поэтому очень хорошо, что такой второй тайм вышел. Мы пропустили два гола. Поэтому заметны ошибки игроков, над которыми мы будем работать в дальнейшем.

Усиление команды будет обязательно, продолжается работа. По позициям, то к этому матчу я думал над одними позициями, но сейчас добавились еще и другие, которые требуют усиления. Надо еще анализировать", – поделился Меликян в комментарии официальному сайту Львова.

Отметим, что Львов минимально уступил перволиговому Минаю (1:2). Напомним, что уже 24 января команда отправится на учебно-тренировочные сборы в Турции. Там футболисты пробудут до 12 февраля и сыграют пять товарищеских матчей.

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