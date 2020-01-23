Львов подтвердил уход Бандуры

Украина — 16:05 64
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Шахтер обошел Динамо и стал лучшим украинским клубом в рейтинге IFFHS – киевляне серьезно опустились
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Сборная Украины получила проблемы в атаке незадолго до Евро-2020 – кем Шевченко может заменить лидераСборная Украины — 12:37 850
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Вратарь Зари Шевченко получил травму на сборе в Турции – ему понадобится операцияУкраина — 12:23 187
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Артета заинтересован в трансфере Матвиенко – тренер Арсенала следил за защитником Шахтера в течение двух летАнглия — 08:58 591
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Ювентус вышел в полуфинал Кубка Италии, переиграв Рому: победа Саррибола, голевая машина Роналду и топ-игра БуффонаИталия — 03:50 640