Львов подтвердил уход Бандуры

Опытный голкипер покинул клуб, за который выступал на протяжении двух с половиной сезонов.

Об уходе 33-летнего вратаря сообщил официальный сайт Львова. С сегодняшнего дня Бандура имеет статус свободного агента.

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В текущем сезоне Бандура сыграл 6 матчей за Львов в УПЛ. Ранее в элитном дивизионе чемпионата Украины он выступал за Верес, Сталь, донецкий Металлург и Таврию.

Напомним, что Львов сейчас находится на 10 месте в турнирной таблице УПЛ. Свой первый официальный матч в 2020 году команда сыграет 22 февраля против донецкого Олимпика.

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