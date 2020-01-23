Мелікян анонсував зимові трансфери Львова

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян прокоментував контрольний матч з Минаєм та зробив заяву щодо майбутніх трансферів.

"Для нас було важливо у матчі проти Миная побачити, хто на якому рівні перебуває. Хлопці повернулися з відпустки. До нас приєдналися нові гравці, на разі вони перебувають у нас на перегляді. Тому цей матч був дуже у цьому плані інформативним. Завдяки цій грі я отримав чимало інформації для аналізу.

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Я побачив у другому таймі, що є футболісти, які не будуть виступати у нашому клубі. Гра показує, хто готовий грати, а хто ні. Другий тайм це показав. Тому дуже добре, що такий другий тайм вийшов. Ми пропустили два голи. Тож помітні помилки гравців, над якими ми працюватимемо надалі.

Підсилення команди буде обов’язково, продовжується робота. Щодо позицій, то до цього матчу я думав над одними позиціями, але зараз додалися ще й інші, які потребують підсилення. Треба ще аналізувати", – поділився Мелікян в коментарі офіційному сайту Львова.

Зазначимо, що Львів мінімально поступився першоліговому Минаю (1:2). Нагадаємо, що вже 24 січня команда вирушить на навчально-тренувальні збори до Туреччини. Там футболісти пробудуть до 12 лютого і зіграють п’ять товариських матчів.

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