Дербі тримало в напрузі до останніх хвилин, які стали апофеозом хамства. Рахунок був 1:1, коли гравець Львова Марко Кицун курйозно влучив у власну чи то руку, чи то живіт. Арбітр Артем Очкуренко призначив пенальті, який неабияк розлютив гравців і тренерський штаб Львова.

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Один з фанатів "містян" остаточно втратив контроль – вибіг на поле і підступно вдарив суддю в живіт. Очкуренко міг покинути поле, але все ж дозволив Руху точно пробити 11-метровий і відразу дав фінальний свисток. Ситуація розділилась на 2 купи – радісних переможців та переможених, які хотіли дістатися Очкуренка будь-якою ціною. Лише втручання поліції дозволило рефері уникнути "суду Лінча по-львівськи".

Перемога була дуже важливою для Руха, який йде лідером юнацького чемпіонату України. За 3 тури до фінішу відрив від Динамо збільшився до 5 очок.

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