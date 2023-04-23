"Был такой президент – Петр Дыминский. Один чиновник – господин Насалик (бывший нардеп, был министром энергетики – прим.) – сидел и думал, что бы подарить Дыминскому на день рождения. Олигарх, деньги, машины, дом – все есть. И человек додумался ему подарить – внимание – реального медведя. Он купил и привез в клетке Дыминскому этого медведя.

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Диминский думает, что ему дома с этим медведем делать. Во-первых, стремно, вдруг сбежит. И он не придумал ничего лучше, чем поселить медведя на базе Карпат. Это было где-то в 2007-2008 году, Йовичевич уже там не играл.

Этот медведь там жил, о нем даже снимали сюжет. Тогдашний тренер Карпат Валерий Яремченко часто приходил и очень долго смотрел на этого медведя. Он его мотивировал, он его заводил.

Футболисты приходили, смеялись и щелкали бутсами по клетке. Но однажды, не знаю, правда это или нет, медведь убежал из этой клетки. Футболисты боялись выйти из базы. Представьте, у вас на базе большой миша сидит, который может вас разорвать. Вот так медведь готовил Карпаты к серьезным матчам, и они сражались, как львы", – рассказал Бебех.

К слову, за эту историю комментатор "выпросил" у одного из болельщиков донат для ВСУ на сумму 10 тысяч гривен.

Напомним, в августе 2017 года автомобиль Дыминского попал в ДТП вблизи Львова, в результате которого погибла женщина. Тогда же бизнесмен скрылся из Украины и больше не возвращался. Впоследствии Дыминский продал свою долю в Карпатах Олегу Смалийчуку, но это не уберегло клуб от исчезновения с футбольной карты Украины.