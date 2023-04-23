Блогер і коментатор Роман Бебех під час роботи на матчі Динамо – Шахтар (1:1) розповів нетипову історію про екс-власника Карпат Петра Димінського.

"Був такий президент – Петро Димінський. Один чиновник – пан Насалик (колишній нардеп, був міністром енергетики – прим.) – сидів і думав, що б подарувати Димінському на день народження. Олігарх, гроші, машини, будинок – все є. І людина додумалася йому подарувати – увага – реального ведмедя. Він купив і привіз у клітці Димінському цього ведмедя.

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Димінський думає, що йому вдома з цим ведмедем робити. По-перше, стрьомно, раптом втече. І він не вигадав нічого кращого, ніж поселити ведмедя на базі Карпат. Це було десь у 2007-2008 році, Йовічевіч уже там не грав.

Цей ведмідь там мешкав, про нього навіть знімали сюжет. Тодішній тренер Карпат Валерій Яремченко часто приходив і дуже довго дивився на цього ведмедя. Він його мотивував, він його заводив.

Футболісти приходили, сміялися та клацали бутсами по клітці. Але одного разу, не знаю, правда це чи ні, ведмідь втік із цієї клітки. Футболісти боялися вийти з бази. Уявіть, у вас на базі великий міша сидить, який може вас розірвати. Ось так ведмідь готував Карпати до серйозних матчів, і вони билися, як леви", – розповів Бебех.

До слова, за цю історію коментатор "випросив" у одного з уболівальників донат для ЗСУ на суму 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, у серпні 2017 року автомобіль Димінського потрапив у ДТП поблизу Львова, внаслідок якої загинула жінка. Тоді ж бізнесмен втік з України і більше не повертався. Згодом Димінський продав свою частку в Карпатах Олегу Смалійчуку, але це не вберегло клуб від зникнення з футбольної карти України.