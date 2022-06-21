"В Карпатах я действительно получил удовольствие за те пару лет (второй период во Львове времен "бронзовых" Карпат – прим. "Футбол 24"). То, что я хотел сделать, такая команда и была.

Третий приход в Карпаты? Не могу никак себе этого простить. Я понимал, куда иду – к такому человеку, который тебе не даст работать (Петр Дыминский – прим. "Футбол 24"). Но он так меня уговаривал, что тяжело было...

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Потом началась старая история. Было тяжело. Буквально сразу, только я пришел, назвал состав, с кем-то мы играли... Он заходит, говорит: "Да нет, это не тот состав. Там приехали смотреть какого-то футболиста. Налепу, вроде. Так что будет стоять Налепа". Ну я говорю: "На свисток и тренируй дальше". Ну и пошло. Было ясно, что он хотел меня просто опустить. Ему почти удалось, если бы в 2005 году я не принял Металлист.

Когда я приезжал во Львов с Металлистом, я играл против Дыминского, а не против Карпат. Для меня Карпаты были родными и остаются ими. Я шансов ему не давал никаких, играл против него. Кажется, раз за 8 лет проиграли во Львове. Хуже всего, что в моей жизни кто-то мне что-то сделал – это он. Отец еще мог пожить, но сильно проникся этим", – рассказал Маркевич в эфире программы "Ще прийде час".

Напомним, после смертельного ДТП вблизи Львова в августе 2017 года, в котором погибла женщина, Петр Дыминский уехал из Украины и с тех пор не возвращался.

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