"Брайтон вполне реально может хотеть подписать Матвиенко, потому что им не помешает еще один центральный защитник. Команда сейчас неплохо поднялась в таблице, идет на седьмой строчке в АПЛ.

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А удерживать свое место нужно за счет надежной защиты. Для этого Матвиенко может пригодиться Де Дзерби. Вопрос только в том, сколько готов заплатить Брайтон. Английские клубы состоятельны, но мечты топ-менеджеров Шахтера безграничны", – сказал Моралес в программе "ТаТоТаке".

Напомним, в текущем сезоне Матвиенко провел за Шахтер 24 матча во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Его контракт с "горняками" действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 11 млн евро.

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