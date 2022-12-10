"Брайтон цілком реально може хотіти підписати Матвієнка, бо їм не завадить ще один центральний захисник. Команда зараз непогано піднялася у таблиці, йде на сьомій сходинці в АПЛ.

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А утримувати своє місце необхідно за рахунок надійного захисту. Для цього Матвієнко може знадобитися Де Дзербі. Питання лише у тому, скільки готовий заплатити Брайтон. Англійські клуби заможні, але мрії топ-менеджерів Шахтаря безмежні", – сказав Моралес у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, у поточному сезоні Матвієнко провів за Шахтар 24 матчі у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Його контракт з "гірниками" чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця в 11 млн євро.

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