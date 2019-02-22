"Мечты сбываются", – Соль прокомментировал дебютный гол за Динамо

Форвард Динамо Фран Соль поделился впечатлениями после дебютного гола за киевский клуб и победу над Олимпиакосом в 1/16 финала Лиги Европы.

"Если тщательно работаешь, то мечты сбываются, я упорно работал над собой, пытался анализировать свою игру в подготовительном процессе, плюсы и минусы.

Динамо – Олимпиакос – 1:0 – видео гола и обзор матча

Я даже представить не мог, что придет 50 тысяч. Нам нужно продолжать радовать болельщиков. Мы надеемся, что если столько людей пришло на стадии 1/8 финала, то в дальнейшем их будет все больше и больше.

Запомню этот день навсегда. Это мой первый гол за новую команду, и надеюсь, что далеко не последний", – цитирует Соля официальный сайт Динамо.