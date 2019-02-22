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"Мрії збуваються", – Соль прокоментував дебютний гол за Динамо

12:51 1070 Читать на русском
"Мрії збуваються", – Соль прокоментував дебютний гол за Динамо
Фран Соль / Футбол 24

Форвард Динамо Фран Соль поділився враженнями після дебютного гола за київський клуб і перемогу над Олімпіакосом в 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Якщо старанно працюєш, то мрії збуваються! Я наполегливо працював над собою, намагався аналізувати свою гру в підготовчому процесі, плюси та мінуси.

Динамо – Олімпіакос – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Я навіть уявити не міг, що прийде 50 тисяч. Нам потрібно продовжувати радувати вболівальників. Ми сподіваємося, що якщо стільки людей прийшло на стадії 1/8 фіналу, то надалі їх буде все більше і більше.

Запам’ятаю цей день назавжди. Це мій перший гол за нову команду, і сподіваюся, що далеко не останній", – цитує Соля офіційний сайт Динамо.

Ліга Європи1/16 фіналуНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Олімпіакос: Четвер 21 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Олімпіакос
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Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Динамо - Олімпіакос Фран Соль Фран Соль
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