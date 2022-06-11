"Во Франции мне сразу дали репетитора. Очень сложный язык, но понемногу изучаю. Трудно пока что-то сказать, потому что в голове еще английский, на нем общаюсь с ребятами. Если останусь в Бордо, то уже начну активнее работать над французским. Это важно и для меня, и для клуба. Показать, что мне не безразлично.

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Все зависит от Бордо. Если они захотят меня выкупить, я буду очень рад остаться. Хочу играть в Европе. Это, думаю, мечта любого футболиста. Выступления в топ-5 лиг, за тобой наблюдают большое количество клубов, открываются многие возможности. Поехать даже в ту же Англию. Это топ-1 чемпионат, для меня вообще играть там – мечта. Повторюсь, все зависит от Бордо. Мне придется только еще больше работать, чтобы поехать куда-нибудь дальше", – сказал Игнатенко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, по итогам сезона 2021/22 Бордо вылетел во второй по силе дивизион Франции. Аренда Игнатенко во французском клубе продлится до 30 июня. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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