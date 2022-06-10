Защитник Динамо Илья Забарный заинтересовал английский Тоттенхэм, который готовится к значительному усилению этим летом.

Тоттенхэм следит за Забарным и изучает возможность подписать защитника уже этим летом, сообщает football.london.

"Миссия Украина": Ювентус запланировал большое ограбление Шахтера, двое по цене одного

Помехой может стать многолетний контракт Ильи с Динамо (до 2026 года), из-за чего "шпорам" придется выложить немалую сумму, чтобы убедить киевлян отпустить защитника. Конте также заинтересован в подписании Пау Торреса (Вильярреал), Алессандро Бастони (Интер), Йошко Гвардиола (РБ Лейпциг), Марка Геи (Кристалл Пелас), Бремера (Торино) и Клемана Лангле (Барселона).

Добавим, что в текущем сезоне Забарный провел 23 матча за Динамо (до начала войны, которую развязали рашисты), в которых отличился 1 ассистом.

Россия напала на Украину: Шевченко готовится к матчу легенд, Зинченко и Мудрик на трансферной развилке (LIVE)