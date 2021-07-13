35-летний центрфорвард будет выступать за Аль-Кувейт, сообщает пресс-служба клуба.

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Детали контракта не уточняются. Известно лишь, что Мбокани перебрался в чемпионат Кувейта на правах свободного агента. До этого он три года выступал за Антверпен.

Напомним, Дьемерси в течение 2013-2018 годов принадлежал Динамо, но киевляне дважды отдавали его в аренду в Англию. В общем форвард провел в бело-синей футболке 77 матчей (31 гол и 14 ассистов).

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