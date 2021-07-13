35-річний центрфорвард виступатиме за Аль-Кувейт, інформує прес-служба клубу.

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Деталі контракту не уточнюються. Відомо лише, що Мбокані перебрався у чемпіонат Кувейту на правах вільного агенту. До цього він три роки виступав за Антверпен.

Нагадаємо, Дьємерсі протягом 2013-2018 рр. належав Динамо, але кияни двічі віддавали його в оренду в Англію. Загалом форвард провів у біло-синій футболці 77 матчів (31 гол та 14 асистів).

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