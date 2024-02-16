“Несколько недель назад мне сказали, что Реал хотел бы объявить об этом в апреле-мае. Раньше нет, потому что еще есть риск пересечься с ПСЖ в Лиге чемпионов.

Испанский клуб опередил Реал в "подписании" Мбаппе – звезда уже "примерил" форму

Мадрид не хочет унижать ПСЖ в этой истории. Клуб планирует устроить все так, что это не Реал ворует Мбаппе у ПСЖ, а сам Мбаппе покидает Париж после семи лет и свободным выбрал "сливочных". 2 года назад Реал поторопился в этом вопросе, и перед ним хлопнули дверью. Они не хотят повторения этой ситуации", – рассказал французский журналист Фредерик Эрмель.

Вчера (15 февраля) авторитетные источники сообщили о решении Мбаппе – покинуть ПСЖ летом свободным агентом. Главным фаворитом на приглашение форварда вновь выступает Реал.

Мбаппе между ПСЖ и Реалом – деньги или мечта?