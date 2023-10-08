Петарда оглушила вратаря, игрока выгнали за средний палец фанатам – очередная дикость в чемпионате Франции
Фанаты на матчах Лиги 1 продолжают показывать образцы неадекватного поведения.
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Петарда с хозяйских трибун приземлилась возле кипера гостей Мори Диава. От сильного взрыва 30-летний сенегалец упал на газон и схватился за голову.
Пока врачи оказывали вратарю помощь, защитник Клермона Нето Боржес показал фанатам средний палец, за что получил прямую красную.
Диава вынесли с поля на носилках, а рефери не продолжил матч. Служба безопасности стадиона успела идентифицировать и задержать болвана, бросившего петарду. Есть большая вероятность, что Монпелье вместо победы 4:2 получит технические 0:3.
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