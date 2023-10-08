Поединок 8-го тура Монпелье – Клермон был остановлен в компенсированное время.

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Петарда с хозяйских трибун приземлилась возле кипера гостей Мори Диава. От сильного взрыва 30-летний сенегалец упал на газон и схватился за голову.

Montpelier prowadzi u siebie z Clermont 4-2. W końcówce spotkanie zostaje przerwane, a po chwili anulowane, bo fani gospodarzy rzucili w kierunku bramkarza gości petardę... teraz pewnie Montpelier przegra walkowerem...pic.twitter.com/4opY7wLL2H — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) October 8, 2023

Пока врачи оказывали вратарю помощь, защитник Клермона Нето Боржес показал фанатам средний палец, за что получил прямую красную.

Диава вынесли с поля на носилках, а рефери не продолжил матч. Служба безопасности стадиона успела идентифицировать и задержать болвана, бросившего петарду. Есть большая вероятность, что Монпелье вместо победы 4:2 получит технические 0:3.

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