Нападающий Реала Карим Бензема не скрывает, что хочет играть с Килианом Мбаппе в одной команде.

"Мбаппе – очень эффективный и быстрый игрок. Он умеет на поле абсолютно все.

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Если Мбаппе окажется в Реале – это было бы идеально. Все выдающиеся игроки хотят выступать здесь, и я желаю ему этого, если Килиан не сможет договориться с ПСЖ", – приводит слова Бензема RMC Sport.

Напомним, недавно звездные форварды впервые сыграли вместе за сборную Франции. В матче против Уэльса (3:0) Мбаппе оформил гол+пас, а Бензема ограничился ассистом.

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