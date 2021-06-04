"Мбаппе в Реале – это было бы идеально": Бензема ждет соотечественника на Сантьяго Бернабеу
21:18 - Читати українською
Нападающий Реала Карим Бензема не скрывает, что хочет играть с Килианом Мбаппе в одной команде.
"Мбаппе – очень эффективный и быстрый игрок. Он умеет на поле абсолютно все.
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Если Мбаппе окажется в Реале – это было бы идеально. Все выдающиеся игроки хотят выступать здесь, и я желаю ему этого, если Килиан не сможет договориться с ПСЖ", – приводит слова Бензема RMC Sport.
Напомним, недавно звездные форварды впервые сыграли вместе за сборную Франции. В матче против Уэльса (3:0) Мбаппе оформил гол+пас, а Бензема ограничился ассистом.
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