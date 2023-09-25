Ашраф Хакими, Усман Дембеле, Левен Курзава и Рандаль Коло Муани могут быть наказаны за грязные слова.

Четверым футболистам ПСЖ грозит дисквалификация. Команда слишком разошлась, празднуя разгромную победу над Марселем в 6-м туре Лиги 1.

ПСЖ разгромил Марсель с шикарным голом Хакими и дублем Рамуша, а Мбаппе травмировался

Лидером показал себя 17-летний воспитанник Заир-Эмери. Парень взял мегафон и пел клубную песню, но рядом его партнеры кричали плохие вещи.

Хакими, Дембеле, Коло Муани и Курзава скандировали "Марсельцы, тра**йте своих мам". Лига может вынести наказание за такие слова, сообщает Le Parisien.

Футболистам грозит дисквалификация и штраф. Ранее в похожей ситуации получил отстранение Тайе Тайво, оскорблявший как раз ПСЖ.