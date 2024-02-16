Звездный нападающий якобы предупредил ПСЖ о своем летнем уходе на правах свободного агента.

Реал выбрал жертву прихода Мбаппе – мадридцы готовы избавиться от второго бомбардира за миллиард евро

Очевидным претендентом на Мбаппе считается Реал, но другие клубы также были бы не против пригласить такого игрока. Помечтать попыталась другая мадридская команда – Хетафе. Пресс-служба "асулонес" прифотошопила Килиана к своей форме и "обещает" близкий трансфер "черепашки".

Напомним, 2 года назад развивалась первая сага с участием Мбаппе. Переход нападающего в Реал казался неизбежным, но он вдруг передумал и продлил контракт с ПСЖ.

Мбаппе между ПСЖ и Реалом – деньги или мечта?