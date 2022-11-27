Форвард блестяще провёл матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира против Дании. Именно дубль Мбаппе принес Франции победу (2:0) и досрочно вывел подопечных Дидье Дешама в плей-офф.

Завершение проклятия чемпионов и дубль Мбаппе в видеообзоре поединка Франция – Дания – 2:1

Однако Килиан отыграл не только эффективно, но и эффектно. Жертвой его интеллекта стал Расмус Кристенсен. Мбаппе обманным движением заставил соперника упасть на газон, после чего без давления помог Эрнандесу выйти из-под прессинга.

Кстати, в двух матчах на ЧМ-2022 23-летний француз уже забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

Франция обыграла Данию и стала первым участником плей-офф ЧМ-2022 – Мбаппе оформил дубль, "проклятие чемпионов" снято