Франция обыграла Данию в рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча Франция – Дания в этой новости на "Футбол 24".

Франция классно начала игру, создав несколько острых моментов. Удар Варана головой заблокировал защитник, а с выстрелом Рабьо после навеса Дембеле справился Шмейхель. В первой половине забить так и не удалось, а во втором тайме Мбаппе открыл счет во встрече, классно проведя комбинацию с Тео Эрнандесом.

Франция обыграла Данию и стала первым участником плей-офф ЧМ-2022 – Мбаппе оформил дубль, "проклятие чемпионов" снято

Впрочем, радость французов продолжалась недолго. Андерсен головой сбросил на Кристенсена после подачи углового, а защитник Барселоны сравнял счет. Победу же вырвал Мбаппе, с близкого расстояния замкнувший навес Гризманна.