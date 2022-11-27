Форвард блискуче провів матч 2-го туру групового етапу чемпіонату світу проти Данії. Саме дубль Мбаппе приніс Франції перемогу (2:0) і дострокову вивів підопічних Дідьє Дешама у плей-офф.

Завершення прокляття чемпіонів та дубль Мбаппе у відеоогляді поєдинку Франція – Данія – 2:1

Проте Кіліан відіграв не лише ефективно, а й ефектно. Жертвою його інтелекту став Расмус Крістенсен. Мбаппе обманним рухом змусив суперника впасти на газон, після чого без тиску допоміг Ернандесу вийти з-під пресингу.

До слова, у двох матчах на ЧС-2022 23-річний француз вже забив 3 голи та віддав одну результативну передачу.

Франція обіграла Данію і стала першим учасником плей-офф ЧС-2022 – Мбаппе оформив дубль, "прокляття чемпіонів" знято