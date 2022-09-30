После поединка против Австрии, в котором Мбаппе забил, Килиан отметил, что в сборной Франции у него больше свободы благодаря Оливье Жиру. В ПСЖ он зависит от сотрудничества с Месси и Неймаром и выполняет другие обязанности в клубе. Поэтому форвард хотел, чтобы ПСЖ подписал еще одного форварда немного другого профиля. Это мнение разделяет и наставник парижан Кристоф Гальтье.

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"Его анализ справедлив. Здесь он не в той конфигурации, как в сборной Франции. Это разговор, который я имел с ним во время подготовки к сезону, а также разговор с президентом и Луисом Кампушем. Мы все были убеждены, что нам нужен четвертый игрок с другим профилем Этот четвертый игрок так и не пришел.

Жаль, что так оно и есть. У Килиана есть этот эталонный игрок в сборной (Жиру – прим.). У нас другая манера игры, другая. Технические отношения между Неймаром, Лионелем Месси и Мбаппе отличаются от тех, которые вы видите в национальной команде", – приводит слова Гальтье Goal.

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