Форвард ПСЖ уже дважды бойкотировал коммерческие фотосессии в национальной команде. Федерации футбола Франции (FFF) временно удалось уладить этот вопрос, пообещав пересмотреть условия после ЧМ-2022.

Мбаппе уладил конфликт с Федерацией футбола Франции – обе стороны пошли на уступки

Если же Килиан получит поддержку других игроков, то FFF рискует получить серьезные финансовые потери. Ведь большинство спонсоров подписывают контракты не из-за бренда сборной, а ради возможности использовать футболистов в рекламных кампаниях. Один из официальных партнеров FFF уже намекнул, что без имиджевых прав игроков, у сборных будет крайне мало шансов получить спонсорские средства. Речь идет о сети ресторанов быстрого питания KFC, сообщает L'Équipe.

"Вопрос между Килианом Мбаппе и FFF нас не касается. Попытки изменить соглашение об имиджевых правах для игроков – это истерика кризис молодости. Мы заплатили за вполне понятные вещи. Если понадобится, будем отстаивать свои права. Боюсь, наступит конец финансирования федераций и лиг частными компаниями, если игроки больше не захотят подписывать контракты", – заявил Ален Бераль, представляющий компанию KFC во Франции.

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