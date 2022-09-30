Після поєдинку проти Австрії, в якому Мбаппе забив, Кіліан відзначив, що у збірній Франції він має більше свободи завдяки Олів'є Жиру. А от в ПСЖ він залежить від співпраці з Мессі та Неймаром та виконує інші обов'язки в клубі. Через це форвард хотів, аби ПСЖ підписав ще одного форварда трохи іншого профілю. Цю думку поділяє і наставник парижан Крістоф Гальтьє.

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"Його аналіз справедливий. Тут він не в тій конфігурації, як у збірній Франції. Це розмова, яку я мав з ним під час підготовки до сезону, а також розмова з президентом і Луїсом Кампушом. Ми всі були переконані, що нам потрібен четвертий гравець з іншим профілем. Цей четвертий гравець так і не прийшов.

Шкода, що так воно і є. У Кіліана є цей еталонний гравець у збірній (Жиру – прим.). У нас інша манера гри, інша. Технічні стосунки між Неймаром, Ліонелем Мессі та Мбаппе відрізняються від тих, які ви бачите в національній команді", – наводить слова Гальтьє Goal.

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