Форвард Килиан Мбаппе в последние дни сезона закрутил невероятную интригу по поводу своего будущего. Он выбирает между ПСЖ и Реалом.

Реал готовился к переезду француза в столицу Испании, потому что устно согласовал с ним условия контракта. Но в последние дни ПСЖ настолько активизировался, что теперь Мбаппе изменил решение относительно своего будущего, утверждает Джанлука ди Марцио .

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Сейчас чемпион мира-2018 невероятно близок к продлению контракта с ПСЖ. На это повлиял не только финансовый аспект (ему предлагают рекордную для Лиги 1 з/п), но и близкое окружение, которое порекомендовало остаться во Франции. Окончательное решение Мбаппе якобы должен принять в ближайшие часы, а объявить его может в эти выходные.

Напомним, Реал – детская мечта Килиана. Прошлым летом "бланкос" предлагали ПСЖ за него 200 млн, но французы отказались его продавать. Теперь мадридцам остается ждать.