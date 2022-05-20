Конец "оперы" имени Мбаппе: когда звезда ПСЖ объявит окончательное решение о будущем
Эпопея вокруг будущего Килиана Мбаппе не утихает несколько недель. Уже известно, когда будет окончательное решение.
Завтра, 21 мая, парижане проведут последний поединок в сезоне – дома против Метца. Вероятно, это будет лебединая песня 23-летней звезды на Парк де Пренс. Ожидается, что после встречи Мбаппе объявит окончательное решение относительно своего будущего.
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Но даже здесь мнения у медиа разнятся. L'Équipe отмечает, что форвард расскажет о планах в воскресенье в программе Telefoot. RMC не исключает варианта с субботой сразу после поединка. Сам Килиан ранее говорил, что планирует раскрыть все карты в июне по приезде в лагерь сборной Франции.
Сейчас нет четкого и однозначного ответа по поводу будущего игрока. В последние две недели ПСЖ активизировался, предлагая Мбаппе невероятные условия: от самой большой зарплаты в истории Лиги 1 до выбора одноклубников и тренеров. Реал же надеется, что молодой нападающий пойдет за своей мечтой.
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