Реал долгое время был уверен, что 23-летний француз переедет в Мадрид. Но процесс затянулся из-за разногласий по двум вопросам: бонуса за подписание контракта и имиджевых прав, утверждает Marca .

Конец "оперы" имени Мбаппе: когда звезда ПСЖ объявит окончательное решение о будущем

Представители Мбаппе стали просить около 200 миллионов за подпись в сделке, но в конце концов сошлись с Реалом на сумме в 130 млн. Что касается второго пункта, то Флорентино Перес согласился на историческую уступку, превышающую 60%. Правда, у сторон до сих пор нет полностью согласованного и подписанного контракта.

Руководство "бланкос" начинает переживать, ведь до конца не понимает планов француза, недавно проведшего очередную встречу с руководством ПСЖ. Впрочем, Мадрид верит, что Мбаппе последует за мечтой детства.