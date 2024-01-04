"Ми щасливі повернутися додому з трофеєм. Я дуже мотивований на цей рік, це дуже важливо. У нас є титули, за які ми маємо боротися. Ми вже виграли один, це завершено.

Рекордний гол Мбаппе у відеоогляді матчу ПСЖ – Тулуза – 2:0

Моє майбутнє? Я ще не ухвалив рішення та не зробив вибір. Завдяки угоді, яку я уклав із президентом (Насером Аль-Хелаїфі) цього літа, незалежно від мого рішення, нам вдалося захистити всі сторони, зберегти спокій клубу перед майбутніми викликами, що є найважливішим. У 2022 році я не міг визначитися до травня. Якщо я ухвалю рішення, то не буду тягнути, це не має сенсу", – цитує Мбаппе RMC Sport.

Про що саме йдеться в угоді, про яку згадав Кіліан, невідомо. Нагадаємо, що чинний контракт француза з ПСЖ закінчується влітку 2024 року. Наразі Мбаппе може вести офіційно перемовини з будь-яким клубом.

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