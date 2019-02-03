Лига 1: Лион нанес ПСЖ первое поражение в чемпионате, Ним и Монпелье сыграли вничью

Завершились два поединка воскресной программы 23-го тура французской Лиги 1: Лион неожиданно переиграл Пари Сен-Жермен, а Монпелье потерял очки в Ниме.

Франция, Лига 1, 23-й тур

Лион – ПСЖ – 2:1

Голы: Мусса Дембеле, 33, Фекир, 49 (пенальти) – Ди Мария, 7

Ним – Монпелье – 1:1

Голы: Ландр, 2 – Делор, 73

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Парижане сумели быстро открыть счет. Дракслер отобрал мяч в центре поля, прошел с ним в штрафную и вовремя отдал на свободного Ди Марию, а Анхель спокойно переиграл Лопеша низовым ударом в дальний угол. Но сдаваться на милость гранда "ткачи" не собирались. Они сразу перехватили инициативу и постоянно держали в напряжении оборону ПСЖ. Наконец, на 33-й минуте Лион сумел сравнять счет: Дюбуа навесил с правого фланга, а Мусса Дембеле в верховой борьбе переиграл Ареола.

А в начале второй половины игры форвард Лиона заработал одиннадцатиметровый после того, как его на входе в штрафную сбил Тиагу Силва. Пенальти за фол против Дембеле уверенно реализовал Фекир. После этого команды поменялись ролями. Теперь Париж больше контролировал мяч и создавал один за другим момент у ворот "ткачей". Однако, хотя бы сравнять счет звездные гости так и не сумели. Таким образом, Лион стал первой командой, которой удалось нанести поражение ПСЖ во французском первенстве в сезоне 2018/19.

Зато Ним и Монпелье выявить сильнейшего не сумели. Хотя хозяева открыли счет уже на старте поединка. Тежи Саванье подал с углового, а Лоик Ландр головой отправил мяч в нижний угол ворот. Гости из Окситании сумели отыграться в середине второго тайма. Это Гаэтан Лаборд классно забросил на Анди Делора, а форвард спокойно переиграл кипера в ближнем бою. Из-за потери очков Монпелье не смог подняться на 4-ю строчку, обойдя Сент-Этьен. Ним остался на 11-м месте. Вверху таблицы без изменений: ПСЖ, несмотря на поражение, идет первым, а ближайший преследователь отстает на 10 очков при двух играх в запасе у команды Тухеля. Лион – третий.