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Неймар вылетел на длительный срок и не поможет ПСЖ в обоих матчах с Манчестер Юнайтед

28 января 18:11 295 Читати українською
Неймар вылетел на длительный срок и не поможет ПСЖ в обоих матчах с Манчестер Юнайтед
Неймар / FOX Sports Asia

Нападающий французского Пари Сен-Жермен Неймар вынужден будет пропустить оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского Манчестер Юнайтед.

Бразилец не поможет парижанам в первом раунде плей-офф ЛЧ, сообщает L'Equipe.

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У Неймара случился рецидив травмы пятой плюсневой кости, а его восстановление будет продолжаться минимум до конца марта. Сейчас врачи ПСЖ и сборной Бразилии ведут консультации относительно лечения форварда. В частности, обсуждается возможность хирургического вмешательства.

Из-за серьезности повреждения Неймар не поможет Пари Сен-Жермен в поединке против Манчестер Юнайтед в 1/8 финала ЛЧ. Первый матч дуэли запланирован на 12 февраля, ответный матч состоится 6 марта.

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Манчестер Юнайтед - Пари Сен-Жермен: Вторник 12 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
до матча
12
дн
:
9
час
:
43
мин
Пари Сен-Жермен
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Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Неймар Неймар Манчестер Юнайтед - Пари Сен-Жермен Лига чемпионов
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