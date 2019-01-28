Неймар вылетел на длительный срок и не поможет ПСЖ в обоих матчах с Манчестер Юнайтед

Нападающий французского Пари Сен-Жермен Неймар вынужден будет пропустить оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского Манчестер Юнайтед.

Бразилец не поможет парижанам в первом раунде плей-офф ЛЧ, сообщает L'Equipe.

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У Неймара случился рецидив травмы пятой плюсневой кости, а его восстановление будет продолжаться минимум до конца марта. Сейчас врачи ПСЖ и сборной Бразилии ведут консультации относительно лечения форварда. В частности, обсуждается возможность хирургического вмешательства.

Из-за серьезности повреждения Неймар не поможет Пари Сен-Жермен в поединке против Манчестер Юнайтед в 1/8 финала ЛЧ. Первый матч дуэли запланирован на 12 февраля, ответный матч состоится 6 марта.

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