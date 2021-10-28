Парижане рискуют остаться без двух звезд атаки на поединок 12 тура Лиги 1 против Лилля.

Мбаппе продолжает лечение от ЛОР-инфекции и возобновит тренировки в начале следующей недели, сообщает официальный сайт ПСЖ.

Паредес и Верратти тоже травмированы, а еще на сегодняшней тренировке не заметили Месси. Маурисио Почеттино рассказал, что Лео испытывает мышечный дискомфорт, потому работал индивидуально. Его участие в завтрашней игре с Лиллем под вопросом.

ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате Франции, но в последних трех турах одержал только одну победу. После матча с действующим чемпионом парижан ждет встреча с РБ Лейпциг в Лиге чемпионов.

ПСЖ в меньшинстве удержал ничью в игре с Марселем – страдания Неймара и Месси от агрессии фанатов, два отмененных гола